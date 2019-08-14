Азербайджанку зверски избили в лагере для беженцев

Согласно информации, у нее сломана левая нога, а также имеются большие повреждения на теле.

Мигрантка из Азербайджана была зверски избита в лагере для беженцев в Германии. По информации немецких СМИ, 41-летняя Севиния К. в настоящее время размещена в больницу города Франкентальск округа Лабсхайм.

Севиния К. прибыла в Германию из Азербайджана три года назад. По профессии она фармацевт. Она быстро изучила немецкий язык и прошла курсы фельдшера.

12 дней назад у нее возник конфликт с соседками в лагере для беженцев.

«Конфликт возник на пусто месте, из-за обычного стула. Я его поставила перед окнами соседки. Неожиданно двое ее сыновей напали на меня и начали избивать», - рассказывает женщина.

После завершения лечения женщину вернут в тот же приют и ей придется жить по соседству со своими обидчиками.

Городские власти уже занимаются поиском для нее нового жилища. Так. мэр города Михаэль Райт заявил, что поиски квартиры уже ведутся.

В отношении напавших на женщину молодых людей уже возбуждено уголовное дело. СМИ не указывают из какой страны они прибыли.