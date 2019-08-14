Санкции США помогли России заработать миллиард долларов

Американские санкции, введенные президентом США Дональдом Трампом в отношении нефти из Ирана и Венесуэлы, непреднамеренно повысили спрос на российское топливо марки Urals. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, российские нефтяные компании с ноября 2018 года получили дополнительный доход в размере 905 миллионов долларов. Санкции привели к росту спроса на Urals в связи с сокращением добычи нефти странами ОПЕК и их партнерами.

В результате российская нефть начала регулярно торговаться с премией к Brent, хотя традиционно она торговалась со скидкой. С ноября 2018 года, с введением санкций США против иранской нефти, скидка стала сокращаться, и уже в начале 2019 года Urals начала торговаться с премией.