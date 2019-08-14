Трамп: Иран хочет новой сделки с США

Иран хочет заключить новую сделку с США, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире, передает РИА Новости.

По мнению Трампа, санкции наносят большой ущерб экономике Ирана, что влияет на стремление иранских властей изменить ситуацию.

Напомним, несколько дней назад командующий ВМС Ирана заявил, что суда КСИР готовы захватить любое судно в Персидском заливе, в том числе корабли ВМФ США и Великобритании.