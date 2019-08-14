О вкладе Мехрибан Алиевой может узнать весь мир

Тамилла Алиева 11:57

Основатель международной компании Media Prima Грэм Уилсон выступил с инициативой по достоинству обозначить неоценимый вклад первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в возрождение и развитие в стране гимнастики и пропаганду этого прекрасного вида спорта во всем мире, посвятив этому документальный фильм. Уилсон уже провел переговоры с крупнейшим европейским спортивным телеканалом и согласовал концепцию фильма, условия создания и дальнейшей демонстрации на этом и других международных каналах специального фильма, целиком посвященного успехам гимнастики в Азербайджане и колоссальным усилиям, которые прикладывает Мехрибан Алиева для его процветания и популяризации не только в Азербайджане, но и на мировых спортивных аренах.

Британец Грэм Уилсон является успешным писателем, автором более 50 биографий и книг о политических лидерах и крупных мировых компаниях, членом Королевского географического общества. Он автор книг об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, нынешнем президенте Азербайджана Ильхаме Алиева, а также документального произведения, посвященного столетию АДР. В 2017-м году телеканал National Geographic взял у Уилсона интервью для фильма «Неизведанные города мира – Баку», в котором писатель рассказал многомиллионной зрительской аудитории об удивительной Стране огней, ее древней и прекрасной столице и значимой роли бакинской нефти в мировой истории.

А сегодня британский писатель делится своими впечатлениями об успехах азербайджанских гимнасток и стремительного развития этого вида спорта в нашей стране в последнее десятилетие. - Господин Уилсон, как вам пришла такая идея? - Я посещаю Азербайджан с 2008 года и являюсь свидетелем той невероятной трансформации, которую страна переживает за последние 10 лет. В один из своих приездов в Баку я услышал о поразительном, потрясшем меня факте. Оказывается, Федерация гимнастики Азербайджана два года подряд – в 2017 и 2018 годах - признавалась лучшей национальной гимнастической организацией среди членов Международной федерации гимнастики (FIG). На мой взгляд, это достижение беспрецедентное для сравнительно небольшой страны, каковой является Азербайджан. Изучив его причины, я пришел к очевидному выводу, что это один самых впечатляющих результатов развития данного вида спорта, и достигнут он непосредственно после избрания в 2002 году первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана.