О вкладе Мехрибан Алиевой может узнать весь мир
Основатель международной компании Media Prima Грэм Уилсон выступил с инициативой по достоинству обозначить неоценимый вклад первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в возрождение и развитие в стране гимнастики и пропаганду этого прекрасного вида спорта во всем мире, посвятив этому документальный фильм.
Уилсон уже провел переговоры с крупнейшим европейским спортивным телеканалом и согласовал концепцию фильма, условия создания и дальнейшей демонстрации на этом и других международных каналах специального фильма, целиком посвященного успехам гимнастики в Азербайджане и колоссальным усилиям, которые прикладывает Мехрибан Алиева для его процветания и популяризации не только в Азербайджане, но и на мировых спортивных аренах.
Британец Грэм Уилсон является успешным писателем, автором более 50 биографий и книг о политических лидерах и крупных мировых компаниях, членом Королевского географического общества. Он автор книг об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, нынешнем президенте Азербайджана Ильхаме Алиева, а также документального произведения, посвященного столетию АДР.
В 2017-м году телеканал National Geographic взял у Уилсона интервью для фильма «Неизведанные города мира – Баку», в котором писатель рассказал многомиллионной зрительской аудитории об удивительной Стране огней, ее древней и прекрасной столице и значимой роли бакинской нефти в мировой истории.
А сегодня британский писатель делится своими впечатлениями об успехах азербайджанских гимнасток и стремительного развития этого вида спорта в нашей стране в последнее десятилетие.
- Господин Уилсон, как вам пришла такая идея?
- Я посещаю Азербайджан с 2008 года и являюсь свидетелем той невероятной трансформации, которую страна переживает за последние 10 лет.
В один из своих приездов в Баку я услышал о поразительном, потрясшем меня факте.
Оказывается, Федерация гимнастики Азербайджана два года подряд – в 2017 и 2018 годах - признавалась лучшей национальной гимнастической организацией среди членов Международной федерации гимнастики (FIG).
На мой взгляд, это достижение беспрецедентное для сравнительно небольшой страны, каковой является Азербайджан.
Изучив его причины, я пришел к очевидному выводу, что это один самых впечатляющих результатов развития данного вида спорта, и достигнут он непосредственно после избрания в 2002 году первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой президентом Федерации гимнастики Азербайджана.
Национальная гимнастическая школа была создана практически с нуля, и сейчас гимнасты Азербайджана добиваются высоких результатов и на чемпионатах Европы и мира, и на Олимпийских играх. Но главное, что сегодня тысячи азербайджанских детей занимаются гимнастикой и приобщаются к здоровому образу жизни.
Азербайджан принимает многочисленные международные соревнования – от Кубка мира до чемпионатов Европы и мира по гимнастике.
- Первый вице-президент Азербайджана госпожа Мехрибан Алиева способствует развитию многих направлений культуры и науки в нашей стране, осуществляет обширную международную гуманитарную деятельность. Почему вы решили рассказать в фильме исключительно о спортивной составляющей деятельности Мехрибан Алиевой?
- Из своего опыта я знаю, что западные медиа с легкостью политизируют любую благородную деятельность и находят причины, по которым о чем-то нельзя рассказывать или можно делать это только в урезанном формате. Спорт же является той сферой, которая находится в стороне от политики.
Именно поэтому мне удалось добиться согласия крупнейшего европейского спортивного телеканала, программы которого транслируются одновременно в 54 странах Европы.
- Когда планируется выпустить задуманный вами фильм в эфир?
- Моя инициатива на данный момент находится на рассмотрении в Федерации гимнастики Азербайджана. В случае, если проект будет принят и реализован, выход фильма планируется приурочить к Олимпийским играм-2020 в Токио, а съемки начать с Чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Баку с 16 по 22 сентября этого года.
Убежден, что в случае реализации этого проекта он будет содействовать прославлению огромного вклада, который Мехрибан Алиева внесла в развитие гимнастики в Азербайджане и во всем мире.