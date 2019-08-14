«Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», - сказала Атамбаева журналистам, по словам которой, связано оно с бывшим заведующим отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасом Арабаевым.

«Я знала, что политика - грязное дело. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться», - добавила Атамбаева.

Кроме того, экс-первая леди сообщила журналистам, что их старший сын был «зверски избит»: «Идет массовое гонение на соратников, членов семьи и самых близких родственников. Зверски был избит Сейитбек Атамбаев. Его вызывают каждый день на допросы. Два уголовных дела открыты на близких племянников нашей семьи. Был обыск у тестя старшего сына: 10 милиционеров ворвались в дом и все перевернули, при этом не предъявляя никаких оснований», передает Sputnik Киргизия.

С ее слов, также опечатано жилье в госрезиденции Ала-Арча, а счет семьи, созданный еще в 2002 году, арестован. Раиса Атамбаева опасается, что власти опечатают единственный дом, в котором они сейчас живут.