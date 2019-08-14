Турецкие подводники извлекают обломки разбившегося азербайджанского самолета
Подводная поисково-спасательная (ППС) команда командования военно-морских сил Турции извлекла из Каспийского моря фрагменты потерпевшего крушение самолета МиГ-29 Вооруженных сил Азербайджана, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«Команда ППС продолжает извлекать из воды обломки истребителя ВВС Азербайджана, упавшего в Каспийское море»,- говорится в сообщении Минобороны Турции, опубликованном в микроблоге twitter.
Ведомство отмечает, что «поиски пилота и черных ящиков ведутся в соответствии с погодными условиями».
Как сообщалось ранее, связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.
С целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям Турция направила из Стамбула в Баку поисково-спасательную команду из 10 членов турецкого ВМФ.
Также к поисковым работам подключились специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии РФ.