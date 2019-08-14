Турецкие подводники извлекают обломки разбившегося азербайджанского самолета

«Команда ППС продолжает извлекать из воды обломки истребителя ВВС Азербайджана, упавшего в Каспийское море»,- говорится в сообщении Минобороны Турции, опубликованном в микроблоге twitter.

Ведомство отмечает, что «поиски пилота и черных ящиков ведутся в соответствии с погодными условиями».

Как сообщалось ранее, связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

С целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям Турция направила из Стамбула в Баку поисково-спасательную команду из 10 членов турецкого ВМФ.

Также к поисковым работам подключились специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии РФ.