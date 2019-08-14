Хулуси Акар проверил воинские части на границе с Сирией
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар инспектирует воинские части в провинции Шанлыурфа на границе с Сирией, говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Твиттер.
Согласно информации, вместе с Акаром на границу с Сирией отправились начальник генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, а также командующие родами войск.
Турецкий министр ознакомился с местом, где будет создан координационный центр зоны безопасности на севере Сирии.
Отметим, что Вашингтон и Анкара достигли соглашения о координационном центре в турецкой провинции Шанлыурфа для создания зоны безопасности в Сирии. Турция настаивает на том, чтобы глубина зоны безопасности на севере Сирии составляла 30-40 километров.