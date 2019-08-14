Индия и Пакистан обмениваются ударами есть жертвы
В регионе Кашмир, вдоль так называемой линии контроля, сохраняется напряженная ситуация. Индия и Пакистан со вчерашнего дня продолжают периодический обмен ударами, в том числе с использованием минометов. Associated Press со ссылкой на военные источники в Пакистане сообщает, что число жертв среди местных жителей и военнослужащих страны за минувшие сутки возросло до шести человек.
Представитель пакистанских ВС Асиф Гафур заявил, что в населенном пункте Баттал (в пакистанской части Кашмира) погиб пакистанский военный.
Накануне в результате огня, открытого индийской стороной, погибли два местных жителя и трое военнослужащих Пакистана. По данным Исламабада, «ответным огнем уничтожено пять индийских солдат». Пресс-секретарь минобороны Индии обвинил ВС Пакистана в «ничем не спровоцированных минометных обстрелах и стрельбе». Индийские военные «дали соответствующий ответ», отметил он, при этом ничего не сообщив о потерях ни с той, ни с другой стороны.