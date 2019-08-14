Умерла голландская принцесса Кристина

По ее данным, принцесса умерла в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. На протяжении последних лет она страдала от рака костей, передает ТАСС.

Кристина, названная принцессой Марейке, была четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда. Позднее изменила свое имя на Кристину. Она приходилась тетей действующему королю Нидерландов Виллему-Александеру и сестрой бывшей королеве Беатрикс.

Принцесса являлась одним из наименее известных широкой публике членов голландской королевской семьи, еще в молодости она отказалась от притязаний на трон и жизни в центре внимания общественности. Жила в США и Италии, в 1975 году вышла замуж и родила троих детей.