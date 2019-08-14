Мировой нефтяной промышленности предсказали крах

На их взгляд, тот факт, что цена на нефть сейчас удерживается на уровне выше $50 за баррель, объясняется действиями инвесторов. Они десятилетиями вкладывались в нефть, и ее обрушение затронет слишком многих, сообщает Lenta.ru.

Мировой спрос на нефть в ближайшие 10 лет неминуемо сократится из-за возобновляемых источников энергии и падения цен на аккумуляторы, и это самым разрушительным образом повлияет на нефтяную промышленность. К такому выводу пришли аналитики французского банка BNP Paribas.

В BNP Paribas уверены, что в перспективе электромобили вытеснят с рынка привычный транспорт. К тому же, из-за бурного развития солнечных и ветровых электростанций нефть сможет конкурировать с ними только при цене $11-12 за баррель.

Напомним, ранее, в августе Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило, что обострившаяся торговая война между Соединенными Штатами и КНР делает мировой нефтяной рынок еще более хрупким. По оценкам МЭА, мировой спрос на нефть снизился в мае 2019 года на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже второе серьезное падение в годовом сопоставлении. При этом агентство понизило прогнозы роста мирового спроса на нефть на этот и следующий годы. Теперь эксперты ожидают повышения спроса на нефть лишь на 1,1 млн баррелей в сутки в 2019-м и на 1,3 млн в 2020 году, — то есть оценки ухудшены на 100 тыс. и 50 тыс. баррелей в сутки соответственно.

Вчера, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов, нефтяные котировки «продолжили снижение на фоне сохранения негативных настроений на мировых рынках». «Макроэкономические показатели многих стран дают сигналы о замедлении экономики, что дает повод опасаться аналогичной динамики спроса на нефть, что в условиях активного роста производственных мощностей может привести к избытку», — говорится в обзоре эксперта.