Банк Республика, всегда радующий своих клиентов выгодными акциями, перед началом нового учебного года объявляет кредитную кампанию для студентов и школьников, обучающихся как в вузах, так и средних специальных учебных заведениях на платной основе.

Так, кредитом могут воспользоваться не только студенты вузов, но и те, кто обучается в профессиональных училищах, колледжах и т.п.