Сотрудник Минсвязи стал вторым в мире по бильярду фото
Сотрудник Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий Сеймур Мамедов занял второе место на чемпионате мира по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида».
В соревнованиях, проходящих в Чолпон-Ате (Кыргызстан), приняли участие 107 спортсменов (86 мужчин и 21 женщина) из 25 стран.
Сеймур Мамедов, одолев в полуфинале киргизского бильярдиста Азиза Мадаминова, завоевал путевку в финал.
В решающей встрече нашему соотечественнику противостоял россиянин Семен Зайцев. Финал прошел в напряженной борьбе. Сеймур Мамедов уступил сопернику с разницей в один шар.
Отметим, что наш мастер спорта дважды занимал второе место на чемпионате Европы, а один раз стал победителем Кубка Кавказа.
Сеймур Мамедов является первым и единственным азербайджанцем, показавшим высокие результаты по бильярду.