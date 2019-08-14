Закир Гасанов едет в Россию
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в церемонии закрытия Армейских международных игр-2019, которая пройдет 17 августа на подмосковном военном полигоне Алабино, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Закир Гасанов также понаблюдает за заездом азербайджанских танкистов, которые добились высоких результатов и вышли в финал конкурса «Танковый биатлон».
В ходе финальных соревнований наша команда в первом дивизионе будет состязаться с командами России, Беларуси и Казахстана.