Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 13:15

На линии контроля в Кашмире произошла перестрелка между пакистанскими и индийским военными. Боестолкновение привело к потерям с обеих сторон, при этом пакистанская армия потеряла троих военнослужащих, индийская - пять. В связи с возрастающим напряжением на границе двух стран сегодня, 16 августа Совет Безопасности ООН проведет в закрытом режиме по просьбе Китая экстренное заседание.

Итак, выстрелы прозвучали, кровь пролита, и совершенно не важно, что говорят о потерях сводки из Исламабада и Нью-Дели - правды из них мы все равно не узнаем, закон большой лжи на войне с двух сторон сейчас будет применяться в полном объеме. Собственно, после заявлений, которые сделали лидеры двух стран накануне - оставалось только ожидать новостей о приграничных инцидентах. И это ожидание не затянулось. Нарендра Моди с упорством преступника на следствии продолжал твердить о том, что аншлюс Кашмира - дело благое. Без него территория деградировала настолько что там, вот ужас-то, небывалое для Индии явление, «царили коррупция и семейственность», существовала «несправедливая среда» для женщин, детей и общин некоренных жителей Кашмира. А вот сейчас, после аншлюса, вернется былая слава, территория расцветет, там появятся стадионы, свой Болливуд и даже, возможно, будут найдены нефть, алмазы и участки плодородных земель, на которых можно высаживать денежные деревья. Словом, Моди на праздновании 72-й годовщины независимости Индии выступил в амплуа кота Базилио, уговаривающего миллионы индийских буратин довериться правящей партии и лично ему - а уж он-то всех на эти чудесные поля выведет. По дороге уничтожив всех врагов - тех, кто не хочет шагать в ногу и вообще мешает строительству «Великой Индии», «одной страны, одного народа, одной партии и одного премьер-министра». Днем позже, на 72-й годовщине независимости, но уже отмечаемой Пакистаном, Имран Хан выступил с разоблачением индийских планов в отношении Кашмира. Собственно, ничего особо нового он не сказал, просто предал огласке некоторые данные, которые долгое время собирала пакистанская межведомственная разведка - о планах индийских националистов в отношении Кашмира.

Причем, этим планам не один десяток лет, так что Моди и его команде даже не пришлось сильно напрягаться при подготовке начавшейся 5 августа операции. Все уже было подготовлено сторонниками националистов в армейских кругах задолго до прихода Моди к власти. Вплоть до необходимого расчета сил и средств, графиков выдвижения армейских подразделений и полиции в ключевые точки и даже - «розыскные списки» - то есть перечень лиц, подлежащих аресту либо задержанию. Кого в первую очередь, кого - чуть позже, кого под арест, а кого - под наблюдение. И в этой связи не стоит рассматривать заявление Имран Хана о возможных этнических чистках мусульман Кашмира исключительно как фантазию. Военное крыло правящей BJP просто обязано было подготовиться к подобному развитию событий, мало ли что. А потому и соответствующие планы наверняка лежат в сейфах военного ведомства Индии и разведслужбы RAW - только руку протянуть и с полки снять. Впрочем, мы сейчас обсуждаем вещи достаточно очевидные - индийские националисты не исключают необходимости проведения масштабных репрессий в отношении кашмирских мусульман и вполне к этому во всех отношениях готовы, руки не дрогнут. Куда важнее для всего, без преувеличения, мира другой вопрос - как далеко две ядерные державы готовы зайти в своем конфликте из-за Кашмира? И вот здесь нужно учитывать несколько очевидных вещей. Тех, которые сегодня упускают из вида средства массовой информации и некоторые эксперты, уже предрекающие апокалипсис, кровь, кишки, грибы ядерных взрывов и вот это все. Прежде всего, необходимо понимать, что в классическом военном противостоянии с Индией - фронт на фронт - у Пакистана шансов нет никаких. А еще одного военного поражения страна попросту не переживет, ее разорвет на части. Кроме того, Китай не пойдет на прямую вооруженную поддержку Исламабада. Пакистан у него, конечно, в стратегических союзниках, но не настолько, чтобы из-за него вступать в конфронтацию с США и Европой, которые окажут Индии максимальную поддержку. В итоге, у Пакистана остается только один вариант действий - поддержка кашмирского сопротивления, диверсионные операции, словом - война разведок, которая в современных условиях означает достаточно широкий спектр политических и силовых операций.