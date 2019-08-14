«Король наркоинтернета» сбежал в аэропорту Киева во время депортации

Согласно информации, вчера Верховный суд Украины принял решение депортировать Сильвера из страны, однако украинские правоохранители не известили об этом израильскую сторону и решили самостоятельно осуществить депортацию.

Основатель международного онлайн-магазина по продаже марихуаны TeleGrass - гражданин Израиля и США Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в киевском аэропорту Борисполь во время его депортации, пишет NEWSru.co.il.

В аэропорту Сильвер прошел паспортный контроль, с него сняли электронный браслет, после чего он зашел в дьюти-фри и исчез. По данным The Times of Israel, наркобарон скрылся от полицейских за несколько секунд до посадки на самолет в Тель-Авив.

Ни украинские, ни израильские правоохранители ситуацию пока не комментировали.

Сильвера задержали в Киеве весной 2019 года по требованию израильской полиции. По данным открытых источников, TeleGrass — израильская сеть дистрибуции марихуаны, которая насчитывает более 200 тысяч членов. Израильские полицейские отмечали, что с помощью TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази и др.