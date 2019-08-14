Рахиль и Мелек Мирзоевы 2012 и 2013 года рождения вышли во двор поиграть и пропали. Инцидент произошел по адресу Бинагадинский район, 3-я промысловая улица, корпус 76.

В Баку пропали без вести малолетние брат и сестра. Инцидент произошел накануне вечером.

О пропаже детей родители сообщили в полицию. Граждан просят сообщить любую информацию о пропавших детях по телефону 055-904-99-99.

Попытки получить хоть какую-либо в официальных структурах информацию о поисках детей не увенчались успехом. Ни в органах местной исполнительной власти, ни в отделении полиции на вопросы журналиста haqqin.az не ответили.

Отметим, что место пропажи детей – не самый благополучный район Баку. На территории много свалок, бездомных собак и разваливших домов, которые облюбовали наркоманы.