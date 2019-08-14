Синоптики рассказали о погоде на завтра
В субботу на территории Азербайджана ожидается теплая погода, осадки возможны лишь в ряде горных районов, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшеронском полуострове осадки в основном не ожидаются. В течение дня прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-23, днем 30-34 градуса. В столице ночью 21-23, днем воздух прогреется до 34 градусов.
Атмосферное давление снизится с 759 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.
На пляжах Апшерона также прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-26 градусов.
В регионах республики осадков не ожидается, однако утром в некоторых горных районах возможны дожди, грозы, существует вероятность выпадения града. В течение дня ожидается восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37, в горах ночью 13-18, днем 21-26 градусов тепла.