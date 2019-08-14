Синоптики рассказали о погоде на завтра

В субботу на территории Азербайджана ожидается теплая погода, осадки возможны лишь в ряде горных районов, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

В Баку и на Апшеронском полуострове осадки в основном не ожидаются. В течение дня прогнозируется умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-23, днем 30-34 градуса. В столице ночью 21-23, днем воздух прогреется до 34 градусов.