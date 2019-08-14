В США снова стреляют: есть погибшие и раненые

В американском штате Алабама в результате стрельбы у Государственного университета два человека погибли, трое пострадали, сообщает The New York Post.

Врачи оценивают состояние двоих пострадавших как тяжелое, жизни еще одного человека ничего не угрожает. Информации о задержании стрелка пока нет.

Ректор университета заявил, что стрельба произошла не на территории университетского кампуса, а около зданий неподалеку.

Напомним, 3 августа в супермаркете в городе Эль-Пасо в штате Техас произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек, еще 26 получили ранения. Позднее в тот же день стрельба произошла в городе Дейтоне. Погибли десять человек, включая нападавшего, более 20 получили ранения.