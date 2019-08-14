Арсенал оружия и боеприпасов нашли в Агджабеди фото
В Агджабеди в доме жительницы района полиция обнаружила целый арсенал оружия и боеприпасов, сообщает Report со ссылкой на районный отдел полиции.
Согласно информации, в ходе обыска дома Афет Гейдаровой были обнаружены и изъяты автомат Калашникова, два магазина к автомату, один нож от автомата Калашникова, автоматные патроны, ружье марки ТОЗ, 16-калиберное двуствольное ружье, ружье без приклада, кустарно изготовленное пятизарядное ружье, револьвер системы Наган, два сигнальных пистолета ИЖ-37, пять кинжалов, два ножа, ручная граната Ф1, дымовые гранаты, большое количество патронов к охотничьему ружью.
А.Гейдарова задержана и передана следствию вместе с вещественными доказательствами. Возбуждено уголовное дело.