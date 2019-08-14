Сменился главный хозяин госдолга США

Лидером по владению государственными облигациями США в июне этого года стала Япония, опередившая Китай. На балансе у нее бумаг на 1,122 триллиона долларов, у КНР — на 1,112 триллиона, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минфина США.

Токио с мая этого года приобрел облигаций на 21,9 миллиарда долларов, сделав свои вложения максимальными с октября 2016 года, а Пекин — на 2,3 миллиарда. В последний раз Япония была крупнейшим держателем бондов в мае 2017 года.

В последние пару лет Китай занимал первое место по владению американскими бондами. Эксперты предполагают, что Пекин на фоне торговой войны может устроить распродажу бумаг или пригрозить сделать это во время переговоров с Вашингтоном. Тем не менее этот вариант рассматривают как один из последних способов давления, когда все другие варианты станут невозможны. В настоящее время признаков такой распродажи на рынке не видят.

На третьем месте по владению американскими облигациями с большим отрывом от второго идет Великобритания — у нее 342,2 миллиарда. Рост в минувшем месяце составил 323 миллиона долларов.