По информации источников, Трамп неоднократно обсуждал возможность приобретения Гренландии со своими советниками и проявлял интерес к ресурсам острова и его геополитическому значению. В частности, его интересует возможность расширить американское военное присутствие в Арктике.

Президент США Дональд Трамп интересуется вопросом покупки у Дании острова Гренландия, пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме.

Как рассказал изданию источник, президент обращался к юрисконсульту Белого дома с запросом о правовой экспертизе проекта.

При этом некоторые советники Трампа считают его идею «экономически целесообразной», а другие уверены, что это «мимолетное увлечение» президента. Источникам неизвестно, до какой степени серьезно сам Трамп относится к этой идее.

Как отмечает WSJ, ранее Вашингтон уже пытался купить Гренландию. Президент Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании $100 млн, но страны не достигли соглашения.

«Это, вероятно, первоапрельская шутка — но совсем не в сезон» — гласит комментарий экс-главы МИД Дании Мартина Лидегора.

В свою очередь, глава Датской народной партии Серен Есперсен назвал «безумной» идею о том, что «Дания может продать США 50 тыс. своих граждан», передает Jyllands Posten.