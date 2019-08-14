Израиль снял запрет на въезд для мусульманки-конгрессмена

Власти Израиля разрешат американской конгрессвумен Рашиде Тлаиб посетить родственников на оккупированном Западном берегу реки Иордан после того, как она пообещала не призывать к бойкоту Израиля в ходе своего визита. Об этом сказали в израильском МВД, передает Голос Америки.

В четверг Тлаиб направила в ведомство письмо с просьбой разрешить ей «навестить родственников, в особенности бабушку, которой уже за 90 лет», добавив, что этот визит может стать ее последней возможностью увидеть пожилую родственницу.

«Я буду соблюдать любые ограничения и не буду призывать к бойкоту против Израиля в ходе моего визита», – написала Тлаиб в письме, которое было опубликовано на сайте Ynet и в других израильских СМИ.