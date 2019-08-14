Тайные переговоры Израиля и Эмиратов по Ирану

Как сообщает газета, переговоры были скоординированы США, а именно спецпредставителем по Ирану и старшим советником госсекретаря Майкла Помпео по политическим вопросам Брайаном Хуком. Прошли две встречи: одна — в начале 2019 года, вторая — «немного позднее» (точные даты и места их проведения не указываются).

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты провели несколько секретных встреч для обсуждения способов противодействия Ирану, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

На переговорах стороны «обменялись информацией и скоординировали усилия по противодействию растущей угрозе со стороны Ирана», говорится в материале.

Источник The Wall Street Journal отметил, что эти усилия помогли предотвратить и нейтрализовать многочисленные угрозы со стороны Ирана. Среди них оказались как террористические акты и незаконный оборот оружия, так и кибероперации.

Несмотря на то, что у Израиля нет дипотношений с Эмиратами, которые, как и большинство арабских стран, отказываются признавать еврейское государство из-за его политики в отношении палестинцев, последние годы страны сблизились на почве обеспокоенности действиями Ирана.