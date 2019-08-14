Тайные переговоры Израиля и Эмиратов по Ирану
Израиль и Объединенные Арабские Эмираты провели несколько секретных встреч для обсуждения способов противодействия Ирану, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
Как сообщает газета, переговоры были скоординированы США, а именно спецпредставителем по Ирану и старшим советником госсекретаря Майкла Помпео по политическим вопросам Брайаном Хуком. Прошли две встречи: одна — в начале 2019 года, вторая — «немного позднее» (точные даты и места их проведения не указываются).
На переговорах стороны «обменялись информацией и скоординировали усилия по противодействию растущей угрозе со стороны Ирана», говорится в материале.
Источник The Wall Street Journal отметил, что эти усилия помогли предотвратить и нейтрализовать многочисленные угрозы со стороны Ирана. Среди них оказались как террористические акты и незаконный оборот оружия, так и кибероперации.
Несмотря на то, что у Израиля нет дипотношений с Эмиратами, которые, как и большинство арабских стран, отказываются признавать еврейское государство из-за его политики в отношении палестинцев, последние годы страны сблизились на почве обеспокоенности действиями Ирана.