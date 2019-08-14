Взрыв в мечети в Пакистане

В результате взрыва, прогремевшего сегодня в одной из мечетей пакистанского города Кветта (северо-западная провинция Белуджистан), погибли, по меньшей мере, четыре человека, не менее 15 получили ранения, - передает агентство ANI.

Согласно информации, бомба была заложена в здании мусульманского храма одним из посетителей. Пострадавшие доставлены в больницы. Район взрыва оцеплен, полиция ведет поиски преступника.

Пока ни одна из действующих на территории Пакистана экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.