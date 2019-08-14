Взрыв в мечети в Пакистане
В результате взрыва, прогремевшего сегодня в одной из мечетей пакистанского города Кветта (северо-западная провинция Белуджистан), погибли, по меньшей мере, четыре человека, не менее 15 получили ранения, - передает агентство ANI.
Согласно информации, бомба была заложена в здании мусульманского храма одним из посетителей. Пострадавшие доставлены в больницы. Район взрыва оцеплен, полиция ведет поиски преступника.
Пока ни одна из действующих на территории Пакистана экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.
Balochistan: Four people killed and fifteen injured in a blast in a Mosque in Kuchlak, near Quetta. #Pakistan pic.twitter.com/l9S2yjVuG0— ANI (@ANI) August 16, 2019