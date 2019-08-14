Самый консервативный советник Путина покидает должность

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев вскоре покинет свой пост и перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя ЕЭК.

Ранее о смене работы Глазьева сообщили источники «Известий». По их данным, экономист станет министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК, сменив на этом посту Татьяну Валовую. Его назначение должно состояться 1 октября на заседании высшего Евразийского экономического совета. В таких мероприятиях участвуют главы государств стран — членов ЕАЭС.

О причинах смены работы представители Глазьева не сообщили, но источники в финансово-экономическом блоке правительства считают, что он уходит из администрации президента из-за несогласия с нынешним экономическим курсом. Между тем источник, близкий к ЕЭК, рассказал, что в правительстве возражали бы и против нового места работы Глазьева. «Он активный оппонент монетарной политики ЦБ и Минфина, поэтому они были бы однозначно против его назначения», — указал он.

Глазьев занимает должность советника президента России с 2012 года. Он считается одним из самых активных критиков действий Центробанка и прославился многими неоднозначными экономическими идеями.