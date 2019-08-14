Птицы взяли на таран российский самолет

Самолет российской авиакомпании UTair пострадал из-за стаи птиц. Как сообщает агентство «Москва», самолет должен был отправиться из Москвы в Уфу, однако после вылета вернулся в аэропорт.

«Причиной возвращения рейса Москва — Уфа во Внуково стало попадание птицы в лобовое стекло, которое осталось целым. Посадка благополучная. Авиакомпания меняет самолет. Вылет в Уфу запланирован на 15:30 по московскому времени», — говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее в пятницу российская авиакомпания «Победа» перенесла вылет самолета из аэропорта Минеральных Вод из-за возможного попадания птицы в правый двигатель лайнера.

Отметим, что накануне в районе аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь. Причиной инцидента стало столкновение борта со стаей чаек.