В Нахчыване армянский снайпер ранил азербайджанского солдата
В результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны в направлении Нахчыванской Автономной республики ранен азербайджанский военнослужащий, сообщили местному агентству Nuhcixan в пресс-службе Отдельной общевойсковой армии.
Согласно информации, инцидент произошел накануне в 21:30.
В результате открытого армянским снайпером огня ранен солдат Бабаев Гасан Адиль оглу (2000 г.р), призванный на срочную военную службу из города Нахчыван.
Раненому была немедленно оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.