В Киргизии арестовали имущество Атамбаева

Генпрокуратура Киргизии представила список банковских счетов и имущества экс-президента Алмазбека Атамбаева, подозреваемого в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, и его супруги Раисы Атамбаевой, пишут киргизские СМИ.

В список попали счета Атамбаева в 25 банках, а также содержимое банковских ячеек экс-президента, его жены, ОАО «Кыргызавтомаш», ОсОО «Апрель-ТВ», ОФ «Апрель», телерадиокомпании «Канал D», ОО «Республиканский общественный экспертный совет по вопросам устойчивого человеческого развития», медико-образовательного научного центра «Здоровье и долголетие», Ассоциации телерадиоорганизаций и Ассоциации предприятий «Корпорация «Кыргызавтомаш».

Наложен арест также на принадлежащие Атамбаеву и его супруге автомобили: два внедорожника Toyota Land Cruiser, внедорожник Mitsubishi Pajero, грузовиик MAN и BMW X5, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz 600, ГАЗ 3110.

Под арестом оказались находящиеся в собственности экс-президента четыре земельных участка, пастбище, оздоровительный центр, жилой дом, многолетние насаждения в трех районах, квартира и дом в столице Киргизии.