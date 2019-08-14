Ильхам Алиев присвоил генеральские звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, звание «генерал-лейтенант» присвоено генерал-майору Аббасу Халилову и генерал-майору Эхраму Гаджиеву.
Звание «генерал-майор» присвоено полковнику Рамину Багирову.
Кроме того, звание «контр-адмирал» присвоено капитанам первого ранга Аббасу Гиясову и Зияду Агаеву.