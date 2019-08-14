Зеленский отказал в интервью российским журналистам

Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил отказом на запрос российского издания РИА Новости о возможности интервью. Об этом сообщает Украинская правда.

"Офис президента Украины благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", – говорится в заявлении.

РИА Новости обратилось в офис Зеленского с просьбой ответить на вопросы в любом формате еще в начале июля. Сообщается, что журналисты хотели поговорить о будущем российско-украинских отношений и судьбе удерживаемых лиц, включая и руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.