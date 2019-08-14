Пограничники Азербайджана заняли ряд стратегических высот на границе с Арменией, заявил руководитель аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-майор Эльчин Ибрагимов, сообщает haqqin.az.

По словам генерала, на участке границы в направлении Газаха в последние месяцы наблюдается напряженность. Причиной напряженности были попытки армянской армии продвинуть свои позиции вглубь азербайджанской территории.

«Учитывая эти попытки, мы предприняли упреждающие меры. В ряде направлений заняты стратегически важные высоты и новые позиции. Заняты стратегические высоты, которые расширили оптимальные возможности контроля важных путей передвижения на территории Армении. Под вражеским огнем там были проведены инженерные работы. Были успешно выполнены задачи по проведению дорог для безопасного продвижения личного состава и транспорта к пограничным боевым позициям. Вражеская сторона открывала огонь по нашей инженерной технике, грузовикам и даже военной медицинской машине. В результате этого были ранены двое наших военнослужащих. Благодаря неотложным мерам по эвакуации они были спасены и сейчас их жизни ничто не угрожает», - сказал он.