Миллиардера Мкртчана посадили на девять лет

Бизнесмен признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мкртчан будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также он должен выплатить штраф в 900 тысяч рублей.

Московский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса», бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана за хищение более одного миллиарда рублей у ВЭБ (Внешэкономбанк), передает Интерфакс.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме в связи с грифом «секретно» на материалах уголовного дела. Из резолютивной части приговора, оглашенного судьей, известно, что Мкртчан организовал хищение кредитных средств ВЭБ, выделенных на развитие корпорации. Бизнесмен свою вину не признал.

Наложен арест на имущество бизнесмена, в том числе на металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, активы Русской горно-металлургической компании, отмечает Telegram-канал «Подъем».

Мктрчан был арестован в феврале 2018 года в Москве. Состояние его оценивается в 1,25 миллиарда долларов. Он гражданин Украины и России.