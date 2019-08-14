Пираты захватили судно с россиянами
У берегов Камеруна в районе порта Дуала атаковано принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", среди членов экипажа которого находятся россияне, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
По сведениям рекрутингового агентства "Марлоу Навигейшн Россия", нападавшими захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан РФ. Власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельства произошедшего.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс, судно могли захватить нигерийские пираты.