Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков, который обвиняется в коррупции и был заключен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, госпитализирован, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГКНБ Рахата Сулайманова.

"В связи с ухудшением состояния здоровья Исаков был доставлен в больницу", - сказал он. По словам Сулайманова, в ГКНБ состоялся консилиум врачей, которые признали необходимость перевода Исакова из следственного изолятора в специализированное медицинское учреждение. "Врачи диагностировали у него синдром позвоночной артерии", - пояснил представитель ведомства.

Исаков был задержан в июне 2018 года. Он подозревается в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, которая была проведена одной из китайских компаний. Следствие по делу бывшего руководителя киргизского правительства продолжается до сих пор.