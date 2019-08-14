В Дании назвали "безумием" идею Трампа купить Гренландию

Ведущие датские политики резко негативно отреагировали на публикацию газеты The Wall Street Journal, сообщившей о том, что президент США Дональд Трамп обсуждал со своими советниками возможность приобретения у Копенгагена Гренландии - автономной территории в составе Дании, пишет Дойче велле.

"Если он на самом деле размышляет на этот счет, то это окончательное доказательство: он сошел с ума", - приводит слова представителя Датской народной партии Сёрена Эсперсена Reuters. "Мысль о том, что Дания продаст 50 тысяч своих граждан США, абсолютно смехотворна", - добавил он.

"Это, должно быть, первоапрельская шутка, но сейчас совсем другое время года" - написал в Twitter бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен.

По данным агентства, некоторые сотрудники американского президента, с которыми Трамп обсуждал возможность приобретения Гренландии, восприняли его слова как шутку, другие - отнеслись к идее вполне серьезно. Трамп в начале сентября отправится с первым визитом в Данию, но неизвестно, будет ли на встречах в Копенгагене обсуждаться вопрос покупки Гренландии, где сегодня располагается самая северная американская военно-воздушная база.