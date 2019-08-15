Мужчина призвал всех представителей СМИ сообщить об этом в 10:30: "Прошу вас рассказать об этом знакомым журналистам. Если есть возможность, пусть отправят своего представителя, снимут на видео. Пусть вся страна увидит, что со мной сделал этот авторитарный режим».

Вчера в социальных сетях распространилась информация о том, что в Баку некий мужчина пригрозил поджечь себя перед офисом омбудсмена.

Как заявил haqqin.az Эхсан Захидов, он был проинформирован об этом. Утром сотрудники Управления полиции Сабаильского района отправились по указанному в статусе адресу, задержали приближающегося туда мужчину и доставили его в отделение полиции.

«В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный - 57-летний Мехрали Искендеров, проживающий в поселке Мехтиабад Апшеронского района. В 2012 году он был приговорен к тюремному заключению по двум статьям Уголовного кодекса. После его освобождения в 2019 году в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по статье 178. Выплатив денежный штраф, он был освобожден. Выяснилось также, что он обманул своего родственника, присвоив его 11 500 манатов. По иску родственника против Искендерова возбуждено уголовное дело, однако оно было приостановлено из-за его болезни», - сказал Захидов.

Глава пресс-службы МВД также сообщил, что Искендеров присвоил путем мошенничества 16,5 тысячи манатов, принадлежащие жительнице Апшерона, а также 45 080 манатов, принадлежашие восьми лицам, и 828 манатов, принадлежащих одному из банков. По указанным фактам в отношении Искендерова Апшеронским районным судом проводится судебное разбирательство.

«Попытку суицида М. Искендеров объяснил желанием избавиться от этих проблем. Он отметил, что в действительности попытка суицида не что иное, как способ привлечь внимание прессы, а затем, присоединившись к некоторым оппозиционным группировкам, скрыть свои деяния. По факту же у собравшего вокруг себя журналистов Искендерова не было ни горючего, ни спичек», - сказал Захидов.