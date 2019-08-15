Лукашенко пригрозил чиновникам «жесточайшими разборками»

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «вопиющей бесхозяйственностью» ситуацию с падежом скота в республике. С жесткими заявлениями он выступил в ходе рабочей поездки в Стародорожский район Минской области, пишет Интерфакс.

Лукашенко пообещал, что за падеж скота «ответят все». «Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие», – приводятся его слова в сообщении на сайте главы белорусского государства.

В июле Александр Лукашенко пригрозил правительству серьезной ответственностью за падеж скота: «Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса». После этого он поручил Генпрокуратуре вплотную заняться данным вопросом: «Это недопустимо: то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю».