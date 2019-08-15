Российский миллиардер продал клуб НБА за рекордную сумму

Российский миллиардер, владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров достиг соглашения о продаже принадлежащих ему 51% акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" сооснователю и исполнительному вице-президенту китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holdings Джо Цаю, сообщает Интерфакс.

Цай купил у Прохорова 49% акций клуба в апреле 2018 года. Таким образом, теперь он становится единственным владельцем клуба. Также в сделку входит арена клуба, "Барклайс-Центр". Арена считается четвертым по популярности концертным залом в США, по данным Billboard.

Стоимость сделки не раскрывается, однако, по оценке Forbes, речь может идти о $3,3 млрд, из которых стоимость клуба составляет чуть более $2,3 млрд, арены - около $1 млрд, с учетом долга.

Ожидается, что сделка станет рекордной не только в истории НБА, но и в истории спорта в целом.