Ильхам Алиев наградил Эльчина Гулиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева орденом «Рашадат» I степени. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Также согласно распоряжению в связи со 100-летием образования органов пограничной охраны и за отличие в обеспечении охраны государственных границ, сохранении территориальной целостности и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, награжден ряд военнослужащих Государственной пограничной службы.
Со списком награжденных можете ознакомиться по следующей ссылке.