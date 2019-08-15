Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула. Об этом информирует Prokazan.ru.

Сообщается, что Мухаметшин подал соответствующее заявление на имя начальника ГУ МВД по Москве.

Как отмечается, он был не раз судим за подделку документов, разбой, хранение оружия и побег из-под ареста.

Как известно, Мухаметшин был коронован еще в 1994 году.

Уточняется, что он стал первым после появления статьи об уголовном наказании лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, отказником от указанного статуса.