Еще одно заявление Кремля о встрече Алиева, Путина и Роухани

Перенесенный саммит Россия - Азербайджан - Иран пройдет в России, однако новых сроков его проведения пока нет. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

"Мы его перенесли по соображениям практического порядка и условились с партнерами договориться о новых сроках его проведения, хотя ясно, что он будет проведен у нас в стране", - сказал Ушаков.

Перенос саммита с участием президентов Ильхама Алиева, Владимира Путина и Хасана Роухани произошел, по словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, "по техническим причинам".

Переговоры в формате Россия - Азербайджан - Иран впервые состоялись в августе 2016 года в Баку. Основными темами обсуждений тогда стали совместные экономические проекты и вопросы региональной безопасности. По итогам саммита стороны приняли совместную декларацию, в которой подтвердили намерение развивать трехстороннее сотрудничество. Документ касался таких сфер, как совместная борьба с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов, взаимодействие на Каспии, развитие связей в сфере энергетики, транспорта и других.