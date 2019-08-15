Против главы спецслужб Украины завели уголовное дело

В отношении руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбуждено уголовное дело в Национальном антикоррупционном бюро. Об этом сообщает «Украинская правда».

Производство открыли по решению Соломенского районного суда Киева. Грицака подозревают в «искусственном создании доказательств обвинения и других фальсификациях» в ходе уголовного расследования с целью привлечь к ответственности заведомо невиновного. Детали не уточняются.

Вместе с председателем СБУ по делу проходят его первый заместитель, сотрудники прокуратуры и руководство следственного управления Волынской области, руководство следственного управления Нацполиции Волынской области, а также другие должностные лица. Официально подозрения еще не предъявлены.