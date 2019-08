Умерла писательница Пол Маршалл

Писательница Пол Маршалл скончалась в Ричмонде в возрасте 90 лет. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает Associated Press.

О смерти писательницы объявил ее сын Эван К. Маршалл. Подробности пока не разглашаются.

Маршалл получила известность после публикации в 1959 году дебютного романа «Темнокожая девочка, Бруклин» (Brown Girl, Brownstones). Уже в следующем году книгу экранизировал телеканал CBS, а в 1961-м автор удостоилась стипендии Гуггенхайма.

Другими заметными произведениями Маршалл были романы «Избранное место, люди на все времена» (The Chosen Place, the Timeless People), «Песнь для вдовы» (Praisesong for the Widow) и «Дочери» (Daughters).

Маршалл становилась лауреаткой нескольких престижных американских литературных премий, включая приз Дос Пассоса по литературе и приз Национального института искусств. В 1992 году ее наградили стипендией МакАртура, которую неофициально называют грантом для гениев.