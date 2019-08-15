Грузинские журналисты узнали имя будущего премьер-министра

Глава МВД Грузии Георгий Гахария возглавит правительство страны. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на телеканал «Пирвели».

Источник телеканала утверждает, что назначение Гахарии на новый пост состоится в ближайшие две недели. Его преемником на посту министра внутренних дел станет Ираклий Гарибашвили — бывший премьер-министр, политический секретарь правящей партии «Грузинская мечта».

Требование об отставке Гахарии было одним из главных требований протестующих, которые совершили попытку штурма парламента Грузии 20 июня.