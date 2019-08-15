Перестрелка с участием азербайджанцев на петербургском рынке обновлено
На базе «Салова 52» в Петербурге произошел вооруженный конфликт. Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в спецслужбах, в результате перестрелки пострадали три человека.
По предварительной информации, ссора началась между гражданином Азербайджана и уроженцем Узбекистана. Основной мотив – деньги. Отмечается, что накануне, 15 августа, мужчина, который приехал из Узбекистана, занял «кругленькую» сумму, но возвращать деньги он не спешил.
В результате словесная перепалка приобрела новый поворот. Один из граждан ближнего зарубежья достал травматический пистолет.
По итогам конфликта, троих госпитализировали в больницу, остальные скрылись с места происшествия. Все пострадавшие отказались писать заявление в полицию.
* * *
На торговой базе «Салова 52» на юге Санкт-Петербурга произошла перестрелка. Об этом сообщает Пятый канал.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Очевидцы в социальных сетях отмечают, что звуки выстрелов на оптовой базе звучат не первый раз, пишет канал.
В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. В зоне стрельбы выставлено оцепление.
Официального подтверждения информации о пострадавших пока нет.