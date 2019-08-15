На базе «Салова 52» в Петербурге произошел вооруженный конфликт. Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в спецслужбах, в результате перестрелки пострадали три человека.

По предварительной информации, ссора началась между гражданином Азербайджана и уроженцем Узбекистана. Основной мотив – деньги. Отмечается, что накануне, 15 августа, мужчина, который приехал из Узбекистана, занял «кругленькую» сумму, но возвращать деньги он не спешил.

В результате словесная перепалка приобрела новый поворот. Один из граждан ближнего зарубежья достал травматический пистолет.

По итогам конфликта, троих госпитализировали в больницу, остальные скрылись с места происшествия. Все пострадавшие отказались писать заявление в полицию.