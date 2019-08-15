В Азербайджане снизился уровень смертности

За январь-июнь 2019 года в Азербайджане зарегистрировано 28745 случаев смерти. Как сообщает Trend, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1000 человек снизился с 6,0 до 5,9.

За первые шесть месяцев этого года в Азербайджане родились 66 687 детей.

В целом с начала 2019 года по состоянию на первое июля численность населения Азербайджана достигла 10 миллионов 19 тысяч 575 человек, увеличившись на 38118 человек, или 0,4 процента.