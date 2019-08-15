Китайский танкер сменил имя и уплыл от санкций США

Пойманный на перевозке иранской нефти крупный китайский танкер Pacific Bravo сменил название, чтобы избежать санкций США. Он отключил транспондер, позволяющий другим судам определять его положение, когда направлялся в Малаккский пролив. Спустя полтора месяца судно появилось за 1,5 тысячи километров от места пропажи, пишет Reuters.

Власти США пригрозили азиатским портам санкциями, если они пустят Pacific Bravo. С 5 июня местоположение судна стало невозможно определить. Но 18 июля транспондер танкера включился в Порт-Диксоне, Малайзия. Понять, что Latin Venture и есть Pacific Bravo помог идентификационный номер устройства (IMO9206035). Остальные параметры у танкеров также совпали.

Нефтяной брокер компании StarFuels в Дубае Мэтт Стэнли заметил, что единственная правдоподобная версия произошедшего — желание владельца судна обмануть всех в вопросе санкций с помощью элементарных действий.

Танкер Latin Venture принадлежит Kunlun Holdings, базирующейся в Шанхае и имеющей офис в Сингапуре. Он способен перевозить два миллиона баррелей нефти. В компании не ответили на запрос агентства.