Чемпионат Азербайджана по футболу начался с победы «Карабаха»

Сегодня матчем «Кешля» - « Карабах » стартовал новый сезон в чемпионате Азербайджана по футболу.

Игра, проходившая на «Далга Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу чемпиона. Единственный гол на 78-й минуте забил Исмаил Ибрагимли. Отметим, что за 4 минуты до этого был удален футболист «Кешля» Эмин Мехтиев.

Завтра состоится матч «Габала» - «Сумгаит» (время начала - 19:00), в воскресенье сыграют «Сабаил» и «Зиря» (20:00), а 19 августа встретятся «Нефтчи» и «Сабах» (20:00).