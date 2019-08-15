Военные корабли России и Ирана покинули бакинский порт

Находящиеся в Баку для участия в международном конкурсе "Кубок моря - 2019" малые артиллерийские корабли "Махачкала" и "Волгодонск" Каспийской флотилии ВМФ России и ракетные катера "Пейкан" и "Джовшан" ВМС Ирана покинули бакинский порт, сообщает пресс-служба Минобороны.

Отметим, что в ходе конкурса команды выполняли различные задания по этапам «Выполнение артиллерийских стрельб», «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка» и «Морская подготовка».

Азербайджанские военные моряки стали победителями конкурса «Кубок моря-2019». Представители вооруженных сил Турции, Пакистана, Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединённых Арабских Эмиратов принимали участие в конкурсе в качестве наблюдателей.