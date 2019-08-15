Жара по всей Земле побила абсолютный рекорд

Данные тысяч станций наземного мониторинга, включая буи в Тихом океане, подтвердили, что июль 2019 года оказался самым теплым месяцем на планете за всю историю наблюдения, исключая отдельные регионы, в том числе европейскую часть России. Об этом сообщает The Washington Post.

Организация Berkeley Earth, занимающаяся мониторингом и исследованием климата, сообщила, что июль побил рекорд, поставленный в августе 2016 года, превысив его на 0,08 градуса Цельсия.

Служба по мониторингу изменения климата Copernicus также сообщила, что июль оказался жарче всех других месяцев, хотя и ненамного выше предыдущего рекорда. По сообщению Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), средняя глобальная температура поверхности Земли была на 1,71 градуса выше средней температуры за весь XX век.